Abel Braga é demitido pelo Lugano, da Suíça, no dia de seu aniversário  

Abel Braga recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira, 1º, dia em que completa 69 anos. com menos de três meses de trabalho no FC Lugano, da Suíça, o treinador foi demitido pelo clube. Ao todo, ele somou apenas cinco partidas à frente do time, com três vitórias e dois empates. Além do técnico, os auxiliares brasileiros Ricardo Colbachin e Leomir de Souza também foram desligados. “O clube gostaria de agradecer a Abel, Ricardo e Leomir, cujo trabalho sempre foi muito profissional, pelo excelente trabalho realizado e pelo grande empenho. Ao mesmo tempo, e até ao anúncio do novo treinador, é anunciado que Mattia Croci Torti irá assegurar a gestão da primeira equipe interinamente”, diz o comunicado.