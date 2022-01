Acusado de estupro, Benjamin Mendy, do Manchester City, paga fiança e deixa prisão

Benjamin Mendy foi preso em agosto de 2021 após ser acusado de ter cometido sete estupros e uma agressão sexual; uma das vítimas é menor de idade

Acusado de ter cometido sete estupros e uma agressão sexual, Benjamin Mendy, lateral do Manchester City, deixou a prisão nesta sexta-feira, 7, depois de pagar uma fiança determinada pela justiça britânica. O jogador estava preso desde o dia 26 de agosto de 2021. Segundo a imprensa europeia, a decisão foi tomada em uma audiência realizada no Tribunal de Chester, na Inglaterra, na qual o juiz Patrick Thompson decidiu liberar o jogador, mas estabeleceu medidas cautelares, proibindo o atleta de entrar em contato com os reclamantes e o obrigando a entregar seu passaporte. Uma audiência no fim do mês ira reexaminar o benefício do francês. Originalmente, o julgamento do caso aconteceria no dia 24 de janeiro, mas só deverá acontecer no dia 27 de junho ou 1º de agosto devido a razões processuais. Os eventos dos quais Mendy é acusado teriam acontecido entre outubro de 2020 e agosto de 2021, sendo que uma das vítimas é menor de idade.