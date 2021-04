AFA mostra preocupação com surtos de coronavírus em clubes argentinos

Na última semana, cinco times informaram casos da Covid-19 entre atletas e funcionários

Reprodução/ Twitter O Banfield teve um surto de Covid-19 e precisou usar o time de base para enfrentar o Estudiantes no Campeonato Argentino



A Associação do Futebol Argentino (AFA) manifestou nesta terça-feira, 06, preocupação com a quantidade crescente de casos de coronavírus entre as equipes e prometeu realizar uma inspeção nos clubes para que os protocolos sanitários sejam cumpridos. Nesta terça, o Independiente informou que o técnico e mais sete jogadores testaram positivo para a doença nos últimos dias. Ontem, o Banfield também divulgou um surto entre os atletas que levou o clube a recorrer a jogadores de base para enfrentar o Estudiantes pelo Campeonato Argentino. Racing, Sarmiento de Junín e Gimnasia La Plata também anunciaram vários contágios nos últimos dias.

“A Associação Argentina de Futebol, através de seu Comitê Executivo, expressa sua profunda preocupação com o número crescente de casos de Covid-19, tanto na sociedade quanto nos diferentes times de nosso futebol”, afirmou a AFA através de um comunicado publicado em seu site. “De acordo com as diretrizes da política de saúde realizada pelo Governo Nacional, esta associação convoca os clubes, os jogadores, os membros das instituições e toda a família do futebol em geral a cumprir estritamente os protocolos de saúde devidamente aprovados”, acrescenta a nota.

Além disso, a entidade disse, que nos próximos dias, realizará inspeções para, segundo ela,” corroborar o cumprimento exaustivo de todas as medidas”. A Argentina está começando a passar pela segunda onda de contágio, e o governo analisa a implementação de novas medidas para reduzir as infecções. O país vizinho registrou até agora 2.407.159 de casos de coronavírus e 56.471 mortes por Covid-19.

*Com informações da EFE