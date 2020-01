Agente de Pogba detona Manchester United: ‘Arruinaria Pelé e Maradona’

Anthony Anex / EFE Pogba está em baixa no Manchester United



Mino Raiola é um dos agentes mais renomados e polêmicos do futebol internacional. Em entrevista ao “La Repubblica”, o empresário de Paul Pogba manteve tal status e detonou o Manchester United. Para o italiano, o meio-campista não está fazendo um bom Campeonato Inglês graças ao mau momento dos “Red Devils” nos últimos anos.

Sem economizar nas críticas, Raiola afirmou que, na fase atual, até mesmo grandes craques do passado não renderiam no time do Manchester United, atual quinto colocado da Premier League.

“O problema de Paul é o Manchester United: um clube fora da realidade, sem um projeto esportivo. É um clube que não vai a lugar algum. Eles também arruinariam Maradona, Pelé e Maldini. Paul precisa de um time e um clube, como foi a primeira Juventus”, sentenciou.

Sofrendo com problemas físicos, Pogba atuou em apenas oito partidas da equipe britânica, contabilizando duas assistências e nenhum gol no período.

O Manchester United faz a sua primeira partida de 2020 nesta quarta-feira (1º), diante do Arsenal, no Emirates Stadium, a partir das 17h (de Brasília).