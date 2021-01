Agüero, do Manchester City, testa positivo para Covid-19: ‘Tenham cuidado’

A equipe treinada por Pep Guardiola soma o nono caso de jogador infectado pelo novo coronavírus desde o feriado de Natal

Reprodução / Twitter / Manchester City Aguero é um dos maiores ídolos da história do Manchester City



Um dos maiores ídolos da história do Manchester City, o atacante Sergio Agüero anunciou nesta quinta-feira, 21, que testou positivo para a Covid-19, em exame realizado após o aparecimento dos primeiros sintomas da Covid-19. Desta forma, a equipe treinada por Pep Guardiola soma o nono caso de jogador infectado pelo novo coronavírus desde o feriado de Natal.

“Tive alguns sintomas e estou seguindo as ordens do médico para a minha recuperação. Tenham cuidado, todos”, escreveu o jogador de futebol, que tem 32 anos, em postagem no Twitter. Agüero explicou que teve “contato próximo” com uma pessoa infectada pelo novo coronavírus e que, por isso, já havia adotado um regime voluntário de isolamento. “No mais recente teste a que me submeti, dei positivo para Covid-19” explicou.

Ao longo da temporada, o argentino só participou como titular de três jogos do Manchester City, devido o processo de recuperação de uma operação no joelho esquerdo, realizada em junho do ano passado. Em outubro, Agüero voltou a ser vetado pelo departamento médico da equipe inglesa, por causa de uma lesão muscular e, na sequência, apresentou outros problemas no joelho submetido a cirurgia.