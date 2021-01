Internacional tenta acabar com hegemonia do Sudeste de 18 anos no Brasileirão

O Colorado assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro ao massacrar o São Paulo em pleno Morumbi

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO O Internacional venceu o São Paulo por 5 a 1 no Morumbi



Restando sete rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Internacional assumiu a liderança do torneio em grande estilo, ao derrotar o São Paulo por 5 a 1, em pleno Morumbi, na noite da última quarta-feira, 20. Com o resultado, o Colorado ultrapassou o rival Tricolor, abriu dois pontos de vantagem na primeira posição e engatou a sétima vitória consecutiva. Assim, o time gaúcho surge como principal favorito a quebrar a hegemonia de 18 anos das equipes do Sudeste do país na competição nacional. Não é uma atuação de campeão. Mas sorte de campeão essa equipe tem”, comemorou o treinador Abel Braga, em entrevista coletiva.

O último time de fora da rica região que conseguiu levantar a taça do Campeonato Brasileiro foi o Athletico-PR, em 2001, quando sagrou-se campeão ainda na era do mata-mata. De 2002 para cá, apenas times do Sudeste no país comemoram o título do Brasileirão, sendo eles: Corinthians (4), São Paulo (3), Cruzeiro (3), Palmeiras (2), Santos (2), Flamengo (2) e Fluminense (2). O domínio dos times de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais é maior desde a fundação do torneio, em 1959.

