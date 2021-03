Flavio Prado revela bastidores do São Paulo e afirma: ‘O clube está destruído’

O comentarista do Grupo Jovem Pan revelou as dívidas do Tricolor com jogadores e outras agremiações, além da dificuldade em renovar com uma promessa da categoria de base; assista

O São Paulo é o time mais ativo no mercado da bola, trouxe nomes de peso, como o zagueiro Miranda, e está armando um time competitivo para a temporada 2021. Ainda assim, nem tudo são flores no clube do Morumbi. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Flavio Prado revelou bastidores e afirmou que o Tricolor está “destruído”, acumulando dividas com os atletas, devendo para outras agremiações e com dificuldade em renovar contrato com uma promessa das categorias de base.

“O São Paulo está destruído e não é só financeiramente. O trabalho da diretoria deste ano, encabeçado pelo Julio Casares, é tentar recolocar o clube em algum lugar. O São Paulo, hoje, não tem nada. Não tem prestígio, dinheiro, infraestrutura… Para se ter uma ideia, nas últimas horas, o Athletico-PR penhorou o clube pela falta de pagamento do Pablo. O Julio correu, deu um jeito, conversou com o presidente e se livrou. Com o Tchê Tchê foi a mesma coisa: o Dínamo, da Ucrânia, está reclamando que não recebeu o valor. Fora algumas coisas lá dentro que são pesadas, mas que estão tentando resolver. Tem a dívida de R$ 10 milhões com o Daniel Alves, por exemplo. E tem também a dificuldade em renovar com o Rodrigo Nestor, que pode não dar nada, mas também pode virar um Militão, que está no Real Madrid”, comentou Flavio Prado.

