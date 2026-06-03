Ameaçado de sumir do mapa, Kiribati quer disputar Copa do Mundo: ‘2030 é última chance’

País corre risco de desaparecer do Oceano Pacífico por conta do aumento do nível do mar

Divulgação Seleção de Kiribati está em processo de filiação à OFC (Confederação de Futebol da Oceania)



O Kiribati, país localizado no Oceano Pacífico, corre contra o tempo para disputar uma Copa do Mundo. Isso porque o país, que possui pouco mais de 100 mil habitantes e apresenta prognósticos preocupantes devido ao aumento do mar que acontece como consequência das mudanças climáticas, está ameaçado de desaparecer, mas antes, quer realizar o sonho de participar de uma edição do torneio.

O objetivo da Federação de Futebol das Ilhas Kiribati (KIFF) é, por meio das Eliminatórias da Oceania, buscar a vaga para a edição do Mundial que será disputado em Portugal, Espanha, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai

A Seleção de Kiribati está em processo de filiação à OFC (Confederação de Futebol da Oceania). “O futebol é a nossa paixão e, apesar de nossa pequena extensão territorial, sonhamos grande. A Copa do Mundo de 2030 pode ser a nossa última chance de celebrar o futebol como uma nação e nós queremos estar lá.” afirma Eriati Reebo, presidente da Federação de Futebol das Ilhas Kiribati.

Para atingir os objetivos, o país realizará um trabalho de profissionalização esportivo que visa atrair nomes consagrados do esporte mundial para compor a equipe técnica.“Somos uma pequena e maravilhosa nação insular do Pacífico, muito afetada pelo aumento do nível do mar. Por conta disso, realizamos um convite aos maiores nomes do futebol mundial para que nos ajudem nesse processo”, disse Reebo. “Solicitamos o apoio dos melhores diretores, treinadores e jogadores para que se juntem a nós para a realização deste grande sonho”, acrescentou Eriati.

O Kiribati é o único país do mundo que está presente nos quatro hemisférios (Norte, Sul, Ocidental e Oriental), além de ser a primeira nação do planeta a celebrar o Ano Novo. O local conta com o gilbertês e o inglês como idiomas oficiais e o seu ponto mais alto possui apenas 81 metros.

Eriati Reebo realizou um pronunciamento pedindo que o mundo do futebol dê uma chance ao arquipélago e possibilite que o país esteja presente nas próximas Eliminatórias do seu continente. Com um trabalho de impacto internacional, o país almeja estabelecer parcerias com confederações e atletas de grande relevância para fortalecer e preparar a equipe para o desafio.

Veja pronunciamento