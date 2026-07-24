Rosenborg x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

O último compromisso do Manchester United nesta atual pré-temporada europeia foi uma derrota por 1 a 0 para o Wrexham

Rosenborg BK e Manchester United se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 13h, em amisto de pré-temporada.

O último compromisso do Manchester United nesta atual pré-temporada europeia foi uma derrota por 1 a 0 para o Wrexham, em um amistoso disputado em Helsinque no dia 18 de julho. O Rosenborg, por outro lado, vive um momento diferente no calendário e não se encontra em pré-temporada, já que o futebol norueguês está no meio de sua campanha regular; a última partida da equipe foi uma vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Start, válida pela Eliteserien, também no dia 18 de julho.

Onde assistir Rosenborg x Manchester United ao vivo

A partida será transmitida pela MUTV (streaming oficial do Manchester United)