Ancelotti minimiza distância do Real para o Barcelona e comenta possível retorno de Messi ao Espanhol

Técnico dos madrilenos concedeu entrevista na véspera do duelo contra o Girona, fora de casa, pela 31ª rodada

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti durante partida do Real Madrid



O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 24, véspera do confronto diante do Girona, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Perguntado sobre a diferença para o líder Barcelona, atualmente em 11 pontos, o comandante dos madrilenos minimizou. Além de afirmar que a distância para a qualidade do rival não é tão grande, o treinador declarou que é possível reverter a situação, ainda que só tenha 24 pontos em disputa. “Quanto à qualidade das duas equipes, não há 11 pontos de diferença. Nós mostramos isso quando nos enfrentamos. Pequenos detalhes determinaram essa distância que queremos fechar nos próximos jogos.”

Na conversa com a imprensa, Ancelotti ainda foi questionado sobre um possível retorno de Lionel Messi ao Barcelona. Perto de encerrar seu ciclo no Paris Saint-Germain, o argentino tem o time da Catalunha como principal interessado – Al Hilal (Arábia Saudita) e Inter Miami (EUA) também desejam o craque. Sincero, o comandante do Real Madrid disse que a volta do astro pode ser bom para a liga espanhola. “Messi pode fazer o que quiser. O Barcelona também, não é um problema para mim. Eu gosto de Messi como jogador. Para o Campeonato Espanhol pode ser bom”, resumiu. Além de ainda estar vivo no Nacional, o Real está na final da Copa do Rei e na semi da Liga dos Campeões.