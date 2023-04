Sem sustos, Manchester City passa pelo Bayern de Munique e enfrenta Real na semi da Champions

Após atropelar o Gigante da Baviera na ida, time dirigido por Pep Guardiola empatou com os alemães em 1 a 1 na Allianz Arena

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Haaland comemora gol marcado para o Manchester City diante do Bayern de Munique



O Manchester City não teve a menor dificuldade para eliminar o Bayern de Munique e avançar à semifinal da Liga dos Campeões 2022/2023. Após atropelar o Gigante da Baviera no Etihad Stadium, o time dirigido por Pep Guardiola empatou com os alemães em 1 a 1, nesta quarta-feira, 19, na Allianz Arena. Mais uma vez, o atacante Erling Haaland foi o protagonista do clube britânico. Apesar de isolar uma cobrança de pênalti, o norueguês se recuperou e marcou em boa tabela com Kevin De Bruyne. Já no fim, Joshua Kimmich converteu penalidade e deixou tudo igual. Em busca do título inédito, a equipe britânica reencontrará o Real Madrid, carrasco da semifinal da temporada passada. Na ocasião, o City estava se classificando à final até os minutos finais, mas levou um empate de Rodrygo e acabou sendo eliminado. Os comandados de Carlo Ancelotti, campeões da última edição, chegam com moral depois de ganhar do Chelsea duas vezes. Os duelos entre Manchester e Real acontecerão entre 9 e 17 de maio. Do outro lado da chave, Milan e Internazionale farão a outra semi. A final está programada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia.