Andrés Iniesta passa por cirurgia e ficará sem jogar por quatro meses

Por conta da lesão, Iniesta ficará fora das duas rodadas finais do Campeonato Japonês e também perderá boa parte do começo da próxima temporada

Reprodução/Twitter/Iniesta Andrés Iniesta passou por cirurgia no Japão



Um dos maiores ídolos do futebol espanhol, o meia Andrés Iniesta vai ficar um tempo sem poder jogar. Nesta quarta-feira, 16, o Vissel Kobe, do Japão, anunciou que o seu jogador, hoje com 36 anos, passou por uma cirurgia na última terça, em Barcelona, para corrigir uma ruptura em um tendão da coxa direita, ocorrida no último dia 10 contra o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, e o tempo de recuperação estimado é de quatro meses.

Iniesta apresentou dores na perna direita pela primeira vez na partida entre o Vissel Kobe e o Shanghai SIPG, da China, pelas oitavas de final, no começo do mês. Porém, ainda assim seguiu com a equipe para o duelo das quartas. E, com a persistência do problema, precisou passar por cirurgia. Tanto que não jogou as semifinais contra o Ulsan Hyundai e viu das tribunas a derrota na disputa por pênaltis. “A intervenção foi realizada com sucesso pelo Dr. Ramón Cugat e sua equipe na cidade de Barcelona e contou com a presença do chefe dos serviços médicos de Vissel Kobe”, explicou o clube japonês em um comunicado oficial nesta quarta-feira.

Por conta da lesão, Iniesta ficará fora das duas rodadas finais do Campeonato Japonês e também perderá boa parte do começo da próxima temporada. O capitão do Vissel Kobe chegou ao clube em 2018, após decidir deixar o Barcelona. Em 2020, ele disputou 34 partidas, com seis gols e oito assistências.

*Com informações do Estadão Conteúdo