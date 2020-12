Neymar ironiza Fifa The Best após não entrar na lista de finalistas

Veja o que o craque do Paris Saint-Germain falou após não ficar entre os três melhores do mundo; Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo estão na briga

Reproducao PSG Neymar ficou de fora da lista final do prêmio Fifa The Best 2020



A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 11, que Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os finalistas do The Best 2020, prêmio que será entregue ao melhor futebolista do mundo da última temporada europeia. Logo após a lista ser divulgada, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, ironizou a premiação em uma publicação no Twitter.

“Já que no tênis não deu certo, partiu basquete”, escreveu o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira. Já desisti do basquete virei gamer”, continuou o jogador. Neymar vivia a expectativa de entrar na lista final após ajudar a levar o time francês à final da Liga dos Campeões da Europa – a equipe parisiense acabou sendo derrotada pelo Bayern de Munique na decisão.

Na temporada passada, Neymar, mais uma vez, sofreu com as contusões e suspensões. Ao todo, o atacante fez apenas 27 partidas, contabilizando 19 gols e 12 assistências. Desfalcando o PSG em várias partidas, o brasileiro acabou atrás dos companheiros Kylian Mbappé e Di María nos quesitos goleador e garçom do time, respectivamente.

Ja que no 🎾 não deu certo, partiu 🏀 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

Já Desisti do 🏀 virei GAMER 🎧 — Neymar Jr (@neymarjr) December 11, 2020

