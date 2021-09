Ángel Romero, ex-Corinthians, e seu irmão são oferecidos ao Barcelona

Como a dupla paraguaia está sem clube desde a saída do San Lorenzo, a cúpula catalã poderia fechar o negócio neste momento

Divulgação/Seleção do Paraguai Irmãos Romero foram oferecidos ao Barcelona



Ángel Romero, bicampeão brasileiro e paulista com o Corinthians, foi oferecido ao Barcelona, informou a TNT da Argentina, nesta sexta-feira, 17. De acordo com a emissora, os representantes do atacante e de seu irmão, Óscar Romero, entraram em contato com a diretoria do clube espanhol para selar um possível acordo. Como a dupla paraguaia está sem clube desde a saída do San Lorenzo, a cúpula catalã poderia fechar o negócio neste momento. Vale lembrar que, como a janela de transferências na Espanha está fechada, o Barça só pode contratar atletas livres no mercado.

Em crise financeira, o Barcelona está procurando atacantes no mercado da bola. Isto porque o dinamarquês Martin Braithwaite sofreu uma grave lesão na perna esquerda, que o impossibilitará de voltar a jogar em 2021. Além do centroavante, o argentino Sergio Aguero também está contundido, podendo retornar às atividades somente em novembro. Assim, com as saídas de Lionel Messi e Antoine Griezmann, as opções do técnico Ronald Koeman são limitadas no setor ofensivo.