Corinthians tem reforço em treino; Adson segue em recuperação no departamento médico

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Corinthians treinou no CT DR. Joaquim Grava nesta quinta-feira



O meia-atacante Luan deu um passo à frente em sua recuperação física nesta quinta-feira, 16, ao ir campo no treino do Corinthians, no CT Dr. Joaquim Grava. Ainda sem previsão de retorno, o jogador treinou em separado no gramado com o auxílio do preparador físico Flávio de Oliveira. Se reabilitando de dores no músculo adutor da coxa esquerda, ele sequer foi relacionado para a partida do final de semana passado, no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO no domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reserva na equipe de Sylvinho, Luan viu a concorrência aumentar com as chegadas de Renato Augusto e Willian.

Quem continua afastado, no entanto, é o meio-campista Adson, que fez apenas um trabalho de recuperação com o fisioterapeuta Luciano Rosa. Desfalque mais antigo do time, o jogador sofreu um problema no joelho esquerdo após pancada que levou na partida contra o Athletico-PR, no dia 22 de agosto – ele também segue sem previsão de retorno. Focado na partida diante do América-MG, no próximo domingo, na Neo Química Arena, Sylvinho comandou um treino tático em campo reduzido na manhã desta quinta, após trabalhar marcação pressão em passes na mesma situação. O fim da atividade contou com treino de bolas paradas defensivas.