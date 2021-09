Nenê comemora retorno ao Vasco: ‘Clube que mais me identifiquei no Brasil’

O meia foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Vasco nesta quinta contra o CRB

Reprodução/Vasco Nenê foi anunciado com a camisa 77 do Vasco



Mais de três anos após deixar o Vasco, o meia Nenê foi apresentado nesta quarta-feira novamente como reforço do clube carioca. O jogador, de 40 anos, passou por São Paulo e pelo Fluminense desde que deixou São Januário. Apesar de viver bons momentos pelo clube das Laranjeiras, o atleta afirmou que voltar ao clube cruzmaltino é voltar para onde foi mais feliz. “O Vasco é o Vasco, é o gigante, sempre vai ser o Vasco. Muito feliz de estar voltando ao clube do Brasil onde eu mais me identifiquei. Carinho, respeito e admiração por esse clube que foi e segue sendo muito importante para mim”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 15.

Nenê já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Vasco nesta quinta contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador afirmou estar bem fisicamente, se colocou à disposição do técnico Fernando Diniz e também afirmou que acredita no acesso cruzmaltino para a elite nacional. “Me sinto muito bem fisicamente e com muita vontade de ajudar o time neste momento. Eu melhorei muito taticamente, a motivação é igual, o foco é igual. continuo sendo chato querendo jogar todos os jogos. Eu com certeza acredito no acesso, tem um elenco muito qualificado e um grande treinador”, disse o armador, que falou sobre o reencontro com Diniz. ‘É um treinador que conheço e encaixa com meu estilo de jogo. Aposentadoria não vou falar porque não estou pensando. Adoro desafios, estou sempre me reinventando, quebrando paradigmas. A menos intensidade compenso com a experiência e a motivação”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo