Aos 43 anos, Buffon fecha com o Parma até 2023 e é chamado de ‘Super-Homem’

O Parma anunciou nesta quinta-feira, 17, que chegou a um acordo para o retorno do goleiro Gianluigi Buffon, de 43 anos, chamado de “Super-Homem” em comunicado nas redes sociais. O clube italiano, que irá disputar a Série B do campeonato nacional nesta temporada, acertou com o mítico arqueiro até 2023. “Estamos emocionados em receber Gigi Buffon em casa. Vamos trazer este lendário clube de volta ao seu devido lugar. O retorno de Buffon é outra validação dessa ambição. É um momento muito especial para todos nós”, disse Kyle Krause, presidente do Parma, ao site oficial da agremiação, afirmando que nos próximos dias o clube divulgará detalhes da apresentação oficial.

Revelado pelo Parma, Buffon atuou na equipe profissional entre 1995 e 2001, sagrando-se campeão da Copa da Itália, Supercopa da Itália e Copa da Uefa (atual Liga Europa). Ele, que fez 220 jogos pelo clube e costumava usar uma camisa do Super-Homem por baixo do uniforme nos tempos de Parma. Após ser negociado com a Juventus, o jogador ainda teve uma rápida passagem pelo PSG, voltou à Velha Senhora até acertar o seu retorno com o Parma. De acordo com informações da imprensa italiana, o sonho do arqueiro é disputar a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. Atualmente, o goleiro titular da “Azzurra” é o jovem Donnarumma.