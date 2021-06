Itália faz 3 a 0 na Suíça e é primeira seleção classificada às oitavas da Eurocopa

Locatelli marcou duas vezes e Immobile fechou a conta para a Azzurra, que enfrenta o País de Gales na última rodada

Reprodução/ Twitter @UEFAcom_pt

A seleção da Itália tem surpreendido nesta Eurocopa. No estádio olímpico de Roma, a Azzurra recebeu a seleção da Suíça nesta quarta-feira, 16, e fez 3 a 0. O resultado classificou os italianos às oitavas da Eurocopa faltando uma rodada para o fim da fase de grupos. Para a Suíça, a última rodada será importantíssima para tentar entrar na conta dos quatro melhores terceiros colocados, já que só tem 1 ponto e enfrenta a fraca Turquia que perdeu duas partidas. No campo, a Itália foi superior durante os 90 minutos. Os donos da casa balançaram as redes aos 19 minutos com Chiellini, em cobrança de escanteio, mas o VAR anulou o lance pela bola ter tocado na mão do zagueiro. No entanto, sete minutos depois Locatelli apareceu livre no meio da área e aproveitou um cruzamento, fazendo 1 a 0.

No segundo tempo, o mesmo Locatelli chutou de fora da área no cantinho do goleiro Sommer e fez 2 a 0. A Suíça até melhorou no segundo tempo, tendo mais chances de chegar ao ataque, mas Donnarumma só fez uma defesa difícil. Aos 44 da etapa final, Immobile recebeu na intermediária e chutou no canto, fazendo o terceiro e fechando o placar. Com o apoio da torcida, a Itália enfrenta o País de Gales, de Gareth Bale, no próximo domingo às 13h (horário de Brasília). Mesmo horário do jogo entre Suíça e Turquia.