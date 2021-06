Após 16 anos e 22 títulos, Real Madrid comunica a saída de Sergio Ramos

Zagueiro espanhol ganhará homenagem do clube nesta quinta-feira

EFE

No fim da tarde desta quarta-feira, 16, o Real Madrid publicou um comunicado anunciando a saída do zagueiro espanhol Sergio Ramos, de 35 anos. O clube informou que a despedida acontecerá nesta quinta-feira, 17, com a presença do presidente madridista, Florentino Pérez, e o jogador concederá entrevista coletiva logo após o ato. O espanhol chegou ao Real na temporada 2005/06 vindo do Sevilla, se tornou capitão e uma referência em sua posição no futebol mundial. Enquanto esteve no clube conquistou 22 títulos: 4 Liga dos Campeões, 4 Mundial de Clubes, 3 Supercopa da UEFA, 5 Campeonato Espanhol, 2 Copa do Rei e 4 Supercopa da Espanha, além de 9 troféus Santiago Bernabéu (torneio de pré-temporada).

Sergio Ramos ficou ausente em praticamente toda a última temporada devido à uma lesão. Apesar disso, sempre comparecia às arquibancadas para dar apoio ao time. Além dos títulos que conquistou com o Real, o zagueiro também brilhou pela seleção espanhola com uma Eurocopa sub-20, duas Eurocopas (2008 e 2012) e a Copa do Mundo de 2010, a única da La Roja em sua história. Não há informações para qual clube Sergio Ramos irá, ele deve dar mais detalhes de sua saída e de seu futuro durante a coletiva.