País de Gales derrota a Turquia e encaminha classificação na Euro; Rússia vence e embola grupo B

Gauleses contaram com boa atuação de Bale para garantir a vitória; russos bateram a Finlândia e chegam à última rodada com chances de classificação

Reprodução/Twitter @EURO2020 Roberts fez o gol que selou a vitória de País de Gales



No dia de abertura da segunda rodada da Eurocopa 2021, a seleção de País de Gales venceu a Turquia por 2 a 0 em partida pelo Grupo A e encaminhou sua classificação para as oitavas de final. Os gauleses contaram com uma boa atuação de Gareth Bale, do Tottenham, que, mesmo perdendo pênalti na partida, deu as duas assistências, incluindo um grande passe para Ramsey abrir o placar no primeiro tempo. O lateral Connor Roberts marcou o segundo e selou o placar. Com o triunfo, Gales chega à última rodada com 4 pontos e a classificação encaminhada enquanto que a Turquia segue sem pontos e precisa torcer por uma vitória da Itália contra a Suíça para ter chances reais de classificação. Na próxima rodada, os gauleses enfrentam os italianos enquanto que a Suíça enfrenta a Turquia.

⚽️ | AARON RAMSEY MAKES IT 1-0 to #WAL against #TUR! What a pass by Gareth Bale and what a well-timed run by Ramsey. Great goal. 🙌🏼

pic.twitter.com/NfumaITQbI — Row Z (@RowZMedia) June 16, 2021

Pelo grupo B, a Rússia derrotou a Finlândia por 1 a 0 com gol de Miranchuk no fim do primeiro tempo. Com isso, os russos chegaram a três pontos, mesma quantidade que os finlandeses. O outro jogo do grupo acontecerá na quinta-feira, 17, entre Dinamarca e Bélgica. Caso os belgas vençam o jogo, garantem a classificação e deixam a segunda vaga para a última rodada, na qual a Dinamarca receberá a Rússia em Copenhague e a Finlândia enfrentará a Bélgica em São Petersburgo. Vale lembrar que, como os quatro melhores terceiros colocados se classificam, todos seguem na briga pela classificação.