Após fechar com Dani Alves, Barcelona não descarta retorno de Messi e Iniesta

Presidente do clube espanhol, Joan Laporta foi sincero ao ser perguntado sobre uma possível volta do argentino e do espanhol

EFE/Enric Fontcuberta Joan Laporta ao lado de Daniel Alves



Presidente do Barcelona, Joan Laporta não descartou o retorno de grandes craques que passaram pelo clube, como Lionel Messi e Andrés Iniesta. Durante a apresentação do lateral-direito Daniel Alves, o mandatário deixou um mistério no ar. “Messi e Iniesta podem voltar. É uma coisa que aconteceu com Alves. A idade não é um número, como Dani disse. São dois jogadores espetaculares, que fizeram muito pela história do clube”, disse o dirigente, ao ser questionado se via possibilidade na vinda dos dois jogadores. “Eu não posso prever o futuro. Na vida, nunca se sabe”, completou Laporta.

Perguntado sobre o tema, Daniel Alves brincou e afirmou que se dessem “umas duas horas para ele, iria a Paris para buscar Leo”, em referência a Messi. Atualmente, o craque está defendendo o Paris Saint-Germain, clube que o contratou no meio deste ano, após término do contrato com o Barcelona. Já o espanhol Iniesta, desde maio de 2018, atua no Vissel Kobe, do Japão. Mais um ídolo do clube catalão, o espanhol Xavi Hernández também fez o caminho de volta, ao deixar o Al-Sadd, do Catar, e assumir como técnico da equipe, em substituição ao holandês Ronald Koeman.