De chinelo, Daniel Alves é apresentado no Barcelona para mais de 10 mil pessoas: ‘Inesquecível’

Ao lado do presidente Joan Laporta, o lateral-direito assinou contrato válido até o final da temporada europeia, ou seja, até a metade de 2022

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona_es Daniel Alves durante apresentação em seu retorno ao Barcelona



Daniel Alves foi apresentado pelo Barcelona, de maneira oficial, na manhã desta quarta-feira, 17, no Camp Nou, casa do time espanhol. O detalhe curioso, no entanto, é que o brasileiro subiu dos vestiários do estádio de chinelo, chamando atenção dos cerca de 10 mil torcedores presentes para a cerimônia. Com bom humor, o lateral-direito brincou com o calçado inusitado. “Eu estou usando chinelos porque muitas coisas podem mudar, mas outras não”, disse à Barça TV.

Ao lado do presidente Joan Laporta, Daniel Alves assinou contrato válido até o final da temporada europeia, ou seja, até a metade de 2022. Existe uma cláusula, no entanto, que prevê a renovação por mais um ano. “Nem nos meus melhores sonhos tinha imaginado estar aqui neste momento. Muita gente fala que a primeira vez é inesquecível, mas acho que a segunda será ainda mais. Eu conheço a casa e sei como são as pessoas”, declarou. Vocês me fazem sentir muito especial. E isso não mudou nem vai mudar nunca. Viva Barça! Viva Catalunha!”, continuou o veterano de 38 anos, que recebeu a camisa de número 8.

Ao canal oficial do Barcelona, Daniel Alves também confirmou que foi o técnico Xavi quem deu aval para o seu retorno. “Foi muito curiosa. Falei com o presidente. Queria voltar para ajudar mesmo que não me pagassem nada. Não prometo nada que não possa cumprir. Insisti muito. Até que ele me disse que era o Xavi quem tomava a decisão. Então pensei que ele ia voltar. Eles aumentaram as minhas opções porque ele sabe como eu sou. Quando ele me ligou, lembrei a ele que estava sempre pronto para ajudar”, contou o brasileiro, que só poderá reestrear em janeiro do ano que vem.

Livre no mercado desde a rescisão com o São Paulo, em meados de setembro de 2021, Daniel Alves viu o seu retorno ao Barça ser negado pelo então técnico Ronald Koeman. Com a saída do holandês, Xavi assumiu o comando do time e autorizou a diretoria a conversar com o brasileiro. Ídolo no Camp Nou, o brasileiro atuou na equipe blaugrana por oito temporadas, conquistando três vezes a Liga dos Campeões, três edições do Mundial de Clubes, seis do Campeonato Espanhol, entre outros títulos. Ao todo, foram 391 partidas, com 21 gols e 101 assistências.