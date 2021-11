Daniel Alves recebe a camisa de número 8 em seu retorno ao Barcelona 

A histórica camisa foi utilizada por Andrés Iniesta, um dos maiores ídolos da torcida catalã e ex-companheiro do lateral-direito

Reprodução/Twitter/@Barcelona_ES Daniel Alves comemorando gol com a camisa do Barcelona



O Barcelona informou, na tarde desta terça-feira, 16, que Daniel Alves vestirá a camisa 8 em seu retorno ao clube. A histórica camisa foi utilizada por Andrés Iniesta, um dos maiores ídolos da torcida catalã e ex-companheiro do lateral-direito. O brasileiro, multicampeão em sua primeira passagem pelo Camp Nou, chegou a usar os números 20, 2, 22 e 6 durante as oito temporadas em que representou o Barça. Anunciado como reforço na sexta-feira passada, Dani poderá reestrear somente em janeiro de 2022, com a abertura da janela de transferências. Seu contrato é válido somente até a metade de 2022.