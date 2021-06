Após mal súbito, Eriksen apresenta melhora e jogo entre Dinamarca e Finlândia é retomado

A Uefa informou que as duas seleções concordaram em voltar ao gramado após a notícia de que o jogador dinamarquês está acordado e em quadro estável

EFE/EPA/Friedemann Vogel Dinamarca x Finlândia pela Eurocopa



A Uefa informou que Dinamarca e Finlândia concordaram em retomar a partida válida pela primeira rodada da Eurocopa após o meio-campista Christian Eriksen, camisa 10 da seleção dinamarquesa, passar por um mal súbito. Aos 43 minutos do jogo, disputado no Estádio Parken, em Copenhagen, o armador caiu desacordado no gramado, foi reanimado e precisou ser levado ao hospital. Depois de mais de uma hora, a informação é de que o atleta de 29 anos está acordado, apresentando melhora. Por isso, o embate será reiniciado às 20h30 do horário local (15h30 de Brasília).

“Seguindo o pedido feito por jogadores de ambas as equipes, a UEFA concordou em reiniciar o jogo entre a Dinamarca e a Finlândia esta noite, às 20:30 CET (TBC). Serão disputados os últimos quatro minutos do primeiro tempo e, em seguida, haverá um intervalo de 5 minutos, seguido do segundo tempo”, comunicou a entidade, que organiza a competição de seleções. Presidente da Uefa, Aleksander Ceferin também se manifestou. “Momentos como este colocam tudo na vida em perspectiva. Desejo a Christian uma recuperação completa e rápida e oro para que sua família tenha força e fé. Nestes momentos, a união da família do futebol é tão forte e ele e a sua família carregam consigo os votos de boa sorte e as orações de todos. Ouvi falar de fãs de ambos os times gritando seu nome. O futebol é lindo e Christian o joga lindamente.”

Eriksen desabou no gramado ao se apresentar para receber um arremesso de lateral. Os momentos do atendimento ao jogador foram desesperadores. Enquanto o meia recebia atenção dos profissionais de saúde, vários atletas da Dinamarca e da Finlândia choravam. No Estádio Parken, que assim como as outras partidas da Euro, recebe público, muitos torcedores se abraçaram e gritaram o nome do meio-campista. Namorada do meia da Inter de Milão, Sabrina Jensen chegou até a entrar no gramado para verificar a situação do companheiro. A Uefa, após determinar a suspensão do confronto, informou que o atleta foi encaminhado a um hospital e está em situação estável. A Federação Dinamarquesa ainda comunicou que Eriksen passará por exames médicos, mas que está em quadro estável. Em nota, a entidade ainda disse que o armador conversou, através de chamada de vídeo, com o restante do elenco antes da bola voltar a rolar pelo Grupo B.