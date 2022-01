WSL divulga calendário do Mundial de Surfe com final em Trestles e nova etapa

Prova na Indonésia retorna após 24 anos fora do programa; eventos masculino e feminino serão combinados

Reprodução/Twitter/@timebrasil Gabriel Medina foi o campeão em 2021



A WSL, organizadora do Mundial de Surfe, anunciou nesta terça-feira, 18, o calendário para a temporada. A abertura acontece em Pipeline, no Havaí, entre os dias 29 de janeiro e 10 de fevereiro. Curioso que no dia seguinte, em 11 de fevereiro, começa a segunda etapa em Sunset Beach. A etapa no Rio de Janeiro será entre os dias 23 e 30 de junho. A novidade do ano é a volta da etapa na Indonésia depois de 24 anos fora do calendário. Ao todo serão 10 eventos em sete países diferentes. Pela primeira vez, as competições do masculino e do feminino serão combinadas, com os atletas dividindo os CTs. A grande decisão será em Trestles, na Califórnia, entre os dias 8 e 16 de setembro. O Brasil está em representado na elite do surfe masculino com oito atletas: Deivid Silva, Filipe Toledo, Gabriel Medina, Jadson André, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo, Samuel Pupo e Yago Dora. No feminino somente Tatiana Weston-Webb representa o país.