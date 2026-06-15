Arábia Saudita x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Arábia Saudita e Uruguai jogam nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Estados Unidos.
Além das duas equipes, completam o Grupo H do Campeonato Mundial de Futebol da FIFA as seleções da Espanha e de Cabo Verde.
Onde assistir Arábia Saudita x Uruguai ao vivo
O confronto válido pela primeira etapa da Copa do Mundo será transmitido ao vivo pela Jovem Pan no rádio e no Youtube. Com imagens, o jogo será transmitido pelo SporTV, Nsports, SBT, CazéTv e Globo, com início às 19h (de Brasília).