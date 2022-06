Arsenal anuncia contratação de Marquinhos, ex-São Paulo: ‘Jogador para o futuro’

Em comunicado, a diretoria do clube inglês destacou que o jovem fez parte do time campeão paulista da temporada passada

EFE/Jorge Abrego Marquinhos (direita) ao lado de Rodrigo Nestor (esquerda) em partida do São Paulo



O Arsenal oficializou nesta segunda-feira, 13, a contratação do atacante Marquinhos, cria da base do São Paulo. Em comunicado, a diretoria do clube inglês destacou que o jovem fez parte do time campeão paulista da temporada passada, mas não informou qual é o tempo de contrato assinado. “Estamos muito satisfeitos por concluir a transação, já que Marquinhos era um atleta que vínhamos assistindo há tempos. Aos 19 anos, ele ainda é muito jovem, então é um jogador para o futuro. Estamos ansiosos para que Marquinhos se junte a nós para a pré-temporada”, disse o brasileiro Edu Gaspar, diretor dos Gunners.

Marquinhos foi vendido pelo São Paulo por apenas 3.5 milhões de euros (R$ 18,4 milhões). Mesmo tendo vínculo com o Tricolor até 2024, o atacante deixou do clube por um valor baixo devido a uma brecha de seu contrato, firmado em 2019, quando tinha apenas 16 anos – de acordo com a Fifa, o primeiro acordo de um atleta profissional pode ter duração de no máximo três anos – o acordo firmado era de cinco. Assim, para não perder a promessa “de graça” em julho, a diretoria são-paulina decidiu aceitar a modesta oferta dos ingleses. Ao todo, o atleta fez 41 jogos com a equipe principal, contribuindo com 4 gols.