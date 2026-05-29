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Lesão de Neymar na panturrilha é a mesma que tirou Romário da Copa de 1998

Com diagnóstico de contusão na panturrilha, atacante deve perder a estreia no Mundial, em cenário parecido ao vivido pelo ex-camisa 11 antes do torneio na França

  • Por Jovem Pan
  • 29/05/2026 12h48
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DELFIM VIEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Romário(d), e Raí (e) da seleção do Brasil, comemoram após a marcação do primeiro gol da partida contra o Uruguai, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, no estádio do Maracanã Romário nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94

Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirmou na quinta-feira (28) que o atacante Neymar sofreu uma lesão na panturrilha direita. O diagnóstico ocorre às vésperas da Copa do Mundo de 2026 e é a mesma que resultou no corte de Romário antes do Mundial de 1998.

Neymar se apresentou à Granja Comary com dores após sofrer a lesão no dia 17 de maio, em partida do Santos contra o Coritiba. Embora as informações iniciais do clube indicassem um quadro leve, exames de ressonância magnética realizados pela comissão técnica da Seleção apontaram que a lesão é de grau 2.

O prazo estimado para recuperação é de duas a três semanas, o que retira o jogador dos amistosos contra Panamá e Egito e compromete sua participação na estreia da Copa, marcada para 13 de junho, contra o Marrocos.

O Santos questionou as informações dadas pela CBF sobre o estado físico de Neymar. O clube manteve sua posição inicial, que afirmava que de duas semanas para o retorno do camisa 10, dado pela equipe médica do Peixe, acaba no dia 31, neste domingo. Também disse que as estimativas variam de pessoa para pessoa e “conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.”

O texto ainda diz que o departamento médico do clube está alinhado com o cronograma de tratamento definido pela CBF.

O Santos também afirma que compartilhou todos os exames com a CBF no dia 18, um dia após a lesão do craque na partida contra o Coritiba.

Filme repetido?

Há 28 anos, a Seleção Brasileira enfrentou situação parecida. Romário, um dos principais nomes da equipe na época, apresentou-se com dores na panturrilha direita. Assim como Neymar, o ex-jogador passou por exames de ressonância magnética que identificaram um edema.

Em entrevista coletiva à época, o então fisioterapeuta da Seleção, Claudionor Delgado, informou que Romário estava com uma “desinserção da aponeurose do músculo gêmeo interno”.

Na ocasião, a oito dias da estreia contra a Escócia, a comissão técnica formada por Zagallo e Zico optou pelo corte do atacante por entender que não haveria tempo hábil para a recuperação. Romário contestou a decisão, afirmando que teria condições de atuar a partir da segunda fase da competição.

Apesar da similaridade em relação a lesão, a condução do caso de Neymar apresenta uma diferença em relação a 1998. Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não anunciou o corte do camisa 10. O atleta segue em tratamento em Teresópolis e será avaliado pelo departamento médico.

Em 1998, o corte de Romário foi anunciado em entrevista coletiva, onde o jogador se emocionou ao declarar que a interrupção do sonho de disputar o Mundial ocorria por falta de confiança da comissão técnica em sua recuperação.

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