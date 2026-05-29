Lesão de Neymar na panturrilha é a mesma que tirou Romário da Copa de 1998

Com diagnóstico de contusão na panturrilha, atacante deve perder a estreia no Mundial, em cenário parecido ao vivido pelo ex-camisa 11 antes do torneio na França

DELFIM VIEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Romário nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94



Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirmou na quinta-feira (28) que o atacante Neymar sofreu uma lesão na panturrilha direita. O diagnóstico ocorre às vésperas da Copa do Mundo de 2026 e é a mesma que resultou no corte de Romário antes do Mundial de 1998.

Neymar se apresentou à Granja Comary com dores após sofrer a lesão no dia 17 de maio, em partida do Santos contra o Coritiba. Embora as informações iniciais do clube indicassem um quadro leve, exames de ressonância magnética realizados pela comissão técnica da Seleção apontaram que a lesão é de grau 2.

O prazo estimado para recuperação é de duas a três semanas, o que retira o jogador dos amistosos contra Panamá e Egito e compromete sua participação na estreia da Copa, marcada para 13 de junho, contra o Marrocos.

O Santos questionou as informações dadas pela CBF sobre o estado físico de Neymar. O clube manteve sua posição inicial, que afirmava que de duas semanas para o retorno do camisa 10, dado pela equipe médica do Peixe, acaba no dia 31, neste domingo. Também disse que as estimativas variam de pessoa para pessoa e “conforme a necessidade da equipe e importância dos jogos.”

O texto ainda diz que o departamento médico do clube está alinhado com o cronograma de tratamento definido pela CBF.

O Santos também afirma que compartilhou todos os exames com a CBF no dia 18, um dia após a lesão do craque na partida contra o Coritiba.

Filme repetido?

Há 28 anos, a Seleção Brasileira enfrentou situação parecida. Romário, um dos principais nomes da equipe na época, apresentou-se com dores na panturrilha direita. Assim como Neymar, o ex-jogador passou por exames de ressonância magnética que identificaram um edema.

Em entrevista coletiva à época, o então fisioterapeuta da Seleção, Claudionor Delgado, informou que Romário estava com uma “desinserção da aponeurose do músculo gêmeo interno”.

Na ocasião, a oito dias da estreia contra a Escócia, a comissão técnica formada por Zagallo e Zico optou pelo corte do atacante por entender que não haveria tempo hábil para a recuperação. Romário contestou a decisão, afirmando que teria condições de atuar a partir da segunda fase da competição.

Apesar da similaridade em relação a lesão, a condução do caso de Neymar apresenta uma diferença em relação a 1998. Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não anunciou o corte do camisa 10. O atleta segue em tratamento em Teresópolis e será avaliado pelo departamento médico.

Em 1998, o corte de Romário foi anunciado em entrevista coletiva, onde o jogador se emocionou ao declarar que a interrupção do sonho de disputar o Mundial ocorria por falta de confiança da comissão técnica em sua recuperação.