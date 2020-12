Assessoria de Neymar nega festa de 5 dias e com 500 convidados promovida pelo jogador

À Jovem Pan, a equipe de comunicação do craque do Paris Saint-Germain afirmou que o atacante não está organizando o evento, que viralizou nas redes sociais

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar celebra gol durante partida do PSG



O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, entrou nos assuntos mais comentados nas redes sociais neste sábado, 26. Isto porque o craque estaria promovendo uma festa de cinco dias e para 500 convidados em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”. Em contato com a Jovem Pan, no entanto, a assessoria do camisa 10 da seleção brasileira negou que o atleta está organizando o evento em plena pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo o colunista, a balada de Neymar está acontecendo desde a última sexta-feira, 25, em uma casa alugada com cinco quartos, piscina, churrasqueira, deque privativo para receber barcos e fica em uma área de cinco mil metros quadrados. Para evitar chamar a atenção da vizinhança, o astro teria construiu um anexo com proteção acústica. Ao falar com a Jovem Pan, porém, a equipe de comunicação do jogador cravou”não existe festa alguma”.

No Twitter, diversas pessoas se manifestaram com a informação sobre a festa. “O PSG não vai fazer nada sobre essa festa do Neymar pra 500 pessoas? Que bagunça que esse mundo! Meu Deus”, reclamou uma internauta. “Olha o povo criticando o Neymar e indo em festinha clandestina todo final de semana”, defendeu outra.

Vale lembrar que Neymar está se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida no dia 13 de dezembro, na partida contra o Lyon, após entrada dura do compatriota Thiago Mendes. Devido ao incidente, o camisa 10 do PSG acabou desfalcando o time nas partidas contra o Lorient, Lille e Strasbourg, todas válidas pelo Campeonato Francês. O próximo compromisso da equipe francesa está marcada para o dia 6 de janeiro, fora de casa, diante do Saint Étienne.

Veja algumas reações abaixo:

Mesmo sendo fã do Neymar ao saber dessa notícia fiquei num misto de sentimentos: raiva, ódio e principalmente decepção. Uma festa de grandes proporções… 500 pessoas… e o fdp não mandou um convitezinho pra cá — Bruno Empoderado (@muitohumillde) December 26, 2020

Amo os igs de fofoca postando como “a festa sigilosa do neymar com 500 convidados” mano todo mundo ja sabe, tem mais sigilo nenhum — Eme (@_Veenstr4) December 26, 2020

eu odeio pq a sociedade é mto seletiva! vamos cancelar só quem interessa. o neymar convidou 500 pessoas pra uma festa e ninguém está falando nada? me poupe — murilo (@muriliss) December 26, 2020

Nessas horas eu só queria ser amigo do Neymar, curtir essa festa de 5 dias.. 😂 — GB7 (@GBLUIS_) December 26, 2020

E agr vao passar pano pro Neymar tbm? — larirmarx 🇧🇷 (@lariirocco) December 26, 2020