Campeonato Francês: Thiago Mendes tem punição definida após dar tesoura em Neymar

No último domingo, o craque do PSG recebeu uma entrada forte do compatriota e deixou a partida contra o Lyon chorando

Reprodução/PSG Neymar sofreu uma entrada forte do compatriota Thiago Mendes



O Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP, na sigla em francês) anunciou na noite da última quinta-feira, 17, que o meio-campista Thiago Mendes, do Lyon, pegará três jogos de suspensão após aplicar uma tesoura no atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, no confronto válido pelo Campeonato Francês, realizado no Parque dos Príncipes, em Paris, no final de semana passado.

Já no último minuto do clássico, Thiago Mendes deu uma entrada violenta no compatriota, em lance perto do meio-campo. O camisa 10 do PSG levou as mãos ao tornozelo, chorou e precisou deixar a partida de maca, em lance que preocupou os torcedores do time parisiense. No dia seguinte, porém, o clube descartou uma fratura e diagnosticou uma entorse no craque, que se recupera da lesão e deve retornar ao gramado nas próximas semanas.

Thiago Mendes, ex-São Paulo, acabou recebendo o cartão amarelo inicialmente. O VAR (Árbitro de Vídeo), no entanto, interferiu na decisão, e o juiz optou por aplicar o vermelho após a revisão. Nas redes sociais, o volante pediu desculpas ao adversário. Ainda assim, o técnico do Lyon, Rudi Garcia, denunciou que Thiago Mendes sofreu ameaças de morte nas redes sociais após a partida e minimizou o episódio. O brasileiro publicou um vídeo no qual pediu desculpas a Neymar.