Astro da Colômbia, James Rodríguez irá jogar em clube do Catar

Meia, que foi um dos destaques da Copa do Mundo de 2014, foi anunciado pelo Al-Rayyan; na última temporada, colombiano defendeu o Everton, da Inglaterra

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Meia colombiano é das estrelas da Copa do Mundo de 2014



Uma das estrelas da Copa do Mundo de 2014, o meia James Rodríguez, da Colômbia, irá defender o Al Rayyan, do Catar. A ida do jogador para a equipe catari foi anunciada pelo clube nesta quarta-feira, 22. Aos 30 anos, ele irá para o Al Rayyan por empréstimo, deixando o futebol europeu dez anos após sua chegada. Na última temporada, James disputou 26 partidas e fez seis gols pelo Everton, da Inglaterra, após ter sido contratado a pedido do técnico Carlo Ancelotti. No novo clube, o colombiano será treinado pelo francês Laurent Blanc, ex-técnico do PSG e da seleção francesa. James foi revelado pelo Banfield, da Argentina, e passou por equipes como Porto e Monaco antes de ir para o Real Madrid. Depois de ser preterido pelo técnico Zinedine Zidane, acabou se transferindo para o Bayern de Munique, onde ficou até 2019.