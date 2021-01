Athletic Bilbao elimina Real Madrid e decide final da Supercopa da Espanha com Barcelona

Raúl García brilhou e fez os dois gols que classificaram a equipe de Bilbao ainda no primeiro tempo

Reprodução/ Twitter Raúl García decidiu para o Bilbao no primeiro tempo de partida



O El Clássico não vai acontecer na Supercopa da Espanha. Nesta quinta-feira, 14, a equipe de Athletic Bilbao eliminou o Real Madrid ao vencer a equipe merengue por 2 a 1. Raul García foi a grande estrela da partida, abrindo o placar aos 18 minutos e ampliando aos 38 do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, Karim Benzema descontou aos 28 minutos, mas a reação da equipe treinada por Zinedine Zidane parou por aí. O destaque negativo da partida foi o ponta Lucas Vázquez, que, atuando como lateral-direito, foi responsável por um erro na saída de bola no primeiro gol do adversário e no pênalti.

A vitória colocou o Athletic na grande final contra o Barcelona, que se classificou na quarta-feira, 13, ao empatar com a Real Sociedad em 1 a 1 no tempo regulamentar e vencer por 3 a 2 na disputa de pênaltis. Essa será a quarta vez na história da Supercopa que os dois times se enfrentam em finais. Na primeira, em 1983, o Barcelona saiu vitorioso, mesmo resultado de 2009. Em 2015, última vez que os clubes se cruzaram na decisão, o Athletic deu o troco.

*Com informações da EFE