Time da Nova Zelândia desiste de jogar o Mundial de Clubes por causa da pandemia

O Auckland City e a Confederação da Oceania não entraram em acordo com a Fifa sobre as medidas de segurança sanitária para a participação no torneio

Auckland City seria o representante da Oceania no Mundial de Clubes



O Auckland City, da Nova Zelândia, avisou a Fifa nesta sexta-feira, 15, que não vai participar da próxima edição do Mundial de Clubes, em fevereiro, no Catar. O time vencedor da Copa dos Campeões da Oceania seria o representante do continente no torneio, porém preferiu se retirar como medida de prevenção à pandemia da Covid-19. A competição terá agora seis equipes em vez de sete, com a presença de um brasileiro: Santos e Palmeiras estão na briga pelo título da Copa Libertadores e participação no torneio.

Segundo comunicado da Fifa, a entidade manteve nos últimos tempos conversas frequentes com a diretoria do clube, a Federação de Futebol da Nova Zelândia e o comando da Confederação de Futebol da Oceania para debater detalhes sobre cuidados com a doença. O principal entrave foi a exigência das autoridades da Nova Zelândia sobre isolamento e quarentena para depois do torneio, demandas que no entender da Fifa impossibilitaram um acordo.

A entidade máxima do futebol explicou que junto com o governo do Catar vai organizar um grande esquema médico e de segurança para proteger a saúde de todos os jogadores participantes no torneio. A competição teria início em 1º de fevereiro, justamente com uma partida da fase preliminar entre o próprio Auckland City e o representante local, o Al Duhail. Com a desistência, o time catariano está classificado para a fase seguinte e os jogos só devem começar no dia 4.

Estão garantidos na competição, além do Al Duhail, os campeões continentais de clube. O Al Ahly, do Egito, representa a África, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, a Ásia. Também estão presentes o Tigres, do México, pelas Américas Central e do Norte, assim como o campeão europeu, Bayern de Munique. O sorteio para definir os confrontos será realizado na próxima terça-feira, na Suíça. A final da competição está marcada para o dia 11 de fevereiro. O torneio servirá como um evento teste para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e será disputado em três estádios que receberão também futuramente o torneio de seleções.

*Com informações do Estadão Conteúdo