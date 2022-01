Athletic Bilbao vence Atlético de Madrid e vai à final da Supercopa da Espanha com o Real

Decisão do primeiro título da temporada acontece no domingo, dia 16, na Arábia Saudita

Reprodução/ Twitter @AthleticClub Athletic Bilbao está na final com o Real Madrid



Nesta quinta-feira, 13, foi definida a segunda vaga para a final da Supercopa da Espanha. Em Riad, na Arábia Saudita, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentaram com o time basco saindo vencedor por 2 a 1. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 17 minutos, Simón fez contra e abriu o placar para o Atlético de Madrid. Aos 32 minutos, Álvarez deixou tudo igual. Aos 36, Williams deu a vitória para o Bilbao. Nos acréscimos ainda teve a expulsão de Giménez. A vitória coloca a equipe basca frente ao Real Madrid – que venceu o Barcelona por 3 a 2 na prorrogação, nesta quarta – para definir o primeiro título da temporada. A decisão da Supercopa acontece no domingo, dia 16, mas sem horário ainda definido.