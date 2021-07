Mesmo com derrota, Rogério Ceni vê Flamengo ‘bem superior’ ao Fluminense

Técnico atribuiu o mau resultado ao desfalque dos atletas que foram convocados para a Copa América, à lesão de Diego Ribas e à venda de Gerson ao Olympique de Marselha

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO DES20210704011 - 04/07/2021



O Flamengo foi derrotado pelo Fluminense neste domingo, 4, por 1 a 0, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. Apesar da derrota, o técnico Rogério Ceni afirma que o rubro-negro foi superior ao rival durante o primeiro tempo e que, no segundo, os times estavam estavam equilibrados. O treinador atribuiu a derrota do Flamengo ao desfalque dos atletas que foram convocados pela Seleção Brasileira para jogarem a Copa América, à lesão de Diego Ribas e à venda de Gerson ao Olympique de Marselha. “Nós sempre propusemos o jogo, tomamos a iniciativa em qualquer partida desde que chegamos aqui. Não teve nenhuma partida que não tivemos a preposição de jogo. Criamos grandes oportunidades e nem sempre convertemos em gol. Eu acho o segundo tempo não foi tão abaixo assim”, começou Ceni. “Temos vários jogadores na seleção. É o sétimo jogo que a gente faz com o elenco bem reduzido, Jogávamos com quatro dez no meio. Um foi embora, outro teve uma lesão e dois estão na Seleção, o que muda bastante o esquema de jogo. Eu vejo o jogo, no primeiro tempo, bem superior e, no segundo tempo, equilibrado”, justificou o treinador. O rubro-negro enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 7, às 19h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão.