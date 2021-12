Jorge Jesus despista sobre interesse do Flamengo: ‘Estou focado no Benfica’

Pressionado no cargo e sendo cogitado como possível substituto de Renato Gaúcho no Rubro-Negro, o técnico preferiu desconversar ao ser questionado sobre um retorno ao Brasil

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Jorge Jesus durante partida do Benfica



Jorge Jesus, treinador do Benfica, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 7, véspera do duelo diante do Dínamo de Kiev, pela sexta e última rodada da Liga dos Campeões da Europa. Pressionado no cargo dos “Encarnados” e sendo cogitado como possível substituto de Renato Gaúcho no Flamengo, o técnico preferiu desconversar ao ser questionado sobre um retorno ao Brasil. “Estou focado. Focado no Benfica e naquilo que temos nos últimos 25 jogos”, declarou o “Mister”, citando os compromissos do clube na temporada europeia.

A partida do Benfica diante do Dínamo de Kiev pode ser determinante para um possível retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, caso o time português não avance para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a tendência é que o treinador seja demitido, o que abriria caminho para um reencontro com o Rubro-Negro. Para se classificar ao mata-mata, os “Encarnados” precisam vencer os ucranianos e contar com um tropeço do Barcelona diante do Bayern de Munique, na Alemanha. Fora o torneio continental, o Benfica é o terceiro colocado no Campeonato Português e está vivo na Taça de Portugal. Ainda assim, a pressão sobre Jorge Jesus aumentou após a derrota da última sexta-feira, para o Sporting, em casa.