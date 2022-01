Ranking da IFFHS coloca Palmeiras como o melhor time do mundo em 2021

Embalado pela conquista das duas Libertadores no mesmo ano, alviverde garantiu seu lugar no topo da lista; Atlético-MG e Manchester City completam o pódio

Foto: NAYRA HALM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Time de Abel Ferreira foi embalado pela conquista das Libertadores



A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) divulgou a lista de melhores clubes do mundo em 2021 e contou com uma surpresa para o futebol brasileiro: o Palmeiras aparece no primeiro lugar do ranking. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 20, e leva em conta o que as equipes conquistaram ao longo do ano passado. As duas conquistas da Copa Libertadores em 2021 – sendo a primeira válida pela edição de 2020 – impulsionaram o alviverde ao topo do ranking com 322 pontos. Na segunda posição, vem o Atlético-MG, que conquistou 313 pontos após levar o título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Por fim, o Manchester City fecha o pódio com 300 pontos. Em 2020, o Palmeiras acabou o ano na segunda colocação, atrás apenas do Bayern de Munique – então campeão alemão, da Champions League e do Mundial de Clubes. Outros clubes brasileiros no Top 100 são o Flamengo (5º), o Athletico-PR (10º), o Red Bull Bragantino (19º), o Santos (23º), o Fluminense (26º), o Grêmio (36º), o São Paulo (49º), o Internacional (51º), o Atlético-GO (70º), o Corinthians (86º) e o Ceará (91º).

Confira o Top 10 do ranking da IFFHS em 2021: