Nilson Cesar analisa reforços do São Paulo e diz o que espera do clube em 2022

Comentaristas do programa Esporte em Discussão analisaram as contratações do Tricolor, montaram um time titular e debateram se a equipe pode dar liga ao longo do ano

Comentaristas analisaram novas contratações e projetaram o time ideal do São Paulo para 2022



Depois de um 2021 complicado, no qual brigou até o fim do Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento, o São Paulo se reforçou para a atual temporada. Além de manter peças-chave do elenco, como Rigoni, Miranda e Arboleda, o clube do Morumbi investiu e trouxe reforços. Dentre eles, estão o lateral-direito Rafinha, o goleiro Jandrei e os meias Nikão, Patrick e Alisson. Além disso, a equipe segue no mercado em busca de um jogador para atuar nas laterais do campo. O nome do meia venezuelano Soteldo foi um dos principais candidatos, mas o negócio ainda não saiu. O clube também tenta se desfazer de nomes contestados e criticados pela torcida, como Pablo e Vitor Bueno.

Durante o programa Esporte em Discussão, o comentarista Nilson Cesar analisou o possível time titular do São Paulo em 2022, dizendo que a equipe pode ter um ótimo trio ofensivo e uma ótima defesa, o que faz com que as expectativas para o ano sejam melhores do que as de 2021. “O Rigoni deve ser titular. Acho que Calleri e Rigoni é a dupla que deve começar junto com o Nikão. Os caras mais ofensivos. Esse time pode dar liga, não é ruim. É um time bom. Você tem Rafinha experiente, o Miranda experiente, o Arboleda que é um baita zagueiro, o Reinaldo experiente, um goleiro razoável, que é o Tiago Volpi. Você já tem uma defesa boa. Se o ataque funcionar e o meio campo der uma assistência legal para o ataque, se forma uma boa base defensiva, este time pode dar liga. Via ter tempo para treinar. Eu não acho que esse time do São Paulo vá fazer um papel decepcionante não”, afirmou Nilson.

