Aubameyang marca duas vezes, Arsenal bate o Chelsea e é campeão da Copa da Inglaterra

De virada, o Arsenal venceu o rival e garantiu o 14º título da FA Cup; Chelsea ainda disputa as oitavas de final da Liga dos Campeões na semana que vem

EFE/EPA/Cath Ivill/NMC O Arsenal venceu a FA Cup neste sábado (1)



O Arsenal venceu o clássico contra o Chelsea neste sábado (1), em Wembley, por 2 a 1, e se sagrou campeão da Copa da Inglaterra, a FA Cup. Os Gunners contaram com uma grande exibição de Pierre-Emerick Aubameyang, que marcou os dois gols da virada dos campeões. O americano Cristian Pulisic fez para o Chelsea. Com a vitória, a equipe de Mikel Arteta conquistou o 14º título do torneio e voltou a levantar um troféu pela primeira vez desde 2017, quando venceu o FA Community Shield.

O Chelsea saiu na frente com Pulisic, que abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo. A vantagem, no entanto, não durou muito. Aos 27 minutos, Azpilicueta cometeu pênalti sobre Aubameyang, que converteu a cobrança e deixou tudo igual no placar. O espanhol ainda saiu lesionado pouco tempo depois, dando lugar a Christensen. Quem também se machucou foi Pulisic, que sofreu uma lesão muscular e foi substituído por Pedro no começo do segundo tempo. Com o time mais inteiro, o Arsenal partiu para cima e virou o placar com outro gol de Auba, aos 21 minutos. O Chelsea até tentou correr atrás do prejuízo, mas a equipe de Frank Lampard ficou com um a menos aos 27 do segundo tempo, quando Kovacic tomou o segundo amarelo e foi expulso. Os Blues tentaram, mas não conseguiram ameaçar os rivais.

Com o título, o Arsenal garantiu vaga na próxima edição da Liga Europa. O time terminou o Campeonato Inglês na 8ª posição e estava fora das competições continentais. Já o Chelsea, que terminou em 4º, conseguiu vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo de hoje representou o fim da temporada dos Gunners, mas o time de Frank Lampard ainda volta a campo. O Chelsea disputa no próximo sábado (8) o jogo de volta das oitavas de final da Champions, contra o Bayern de Munique. No primeiro jogo, os alemães venceram por 3 a 0. A próxima temporada da Premier League começa já no dia 12 de setembro.