Barcelona anuncia renovação com Ansu Fati até 2027 e cláusula bilionária 

O Barcelona, enfim, acertou a renovação do contrato de Ansu Fati nesta quarta-feira, 20. Em comunicado, o clube catalão informou que o novo vínculo do jogador de 18 anos é válido até junho de 2027. Chama atenção, porém, a cláusula de compra fixada no acordo. Para tirar a joia do Camp Nou, o clube interessado terá que pagar 1 bilhão de euros (na cotação atual, cerca de R$ 6,5 bilhões). Considerado a principal promessa da atual geração, o atacante nascido em Guiné Bissau herdou a camisa 10 de Lionel Messi e tem números impressionantes vestindo as cores dos catalães. Desde que subiu para o time profissional, ele contabiliza 47 partidas, com 15 gols e 3 assistências.

Na temporada passada, Ansu Fati sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, ficando fora dos gramados por cerca dez meses. Na atual, porém, o jovem voltou a repetir boas atuações, colecionando 2 gols e uma assistência em cinco jogos. O atleta, inclusive, fez parte da vitória do Barcelona diante do Dínamo de Kiev, no Camp Nou, em confronto válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O resultado ajudou a equipe blaugrana a manter vivo o sonho de avançar às oitavas de final do principal torneio entre clubes da Europa.