Barcelona vence o Dínamo de Kiev e se mantém vivo na Liga dos Campeões 

EFE/Alejandro García Gerard Piqué comemora gol do Barcelona contra o Dínamo de Kiev



O Barcelona conquistou um importante resultado nesta quarta-feira, 20, ao derrotar o Dínamo de Kiev por 1 a 0, no Camp Nou, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Com gol de Gerard Piqué, o time treinado por Ronald Koeman conseguiu a sua primeira vitória na competição e manteve vivo o sonho de avançar às oitavas de final. Terceira colocado do Grupo E, a equipe espanhola tem três pontos, atrás de Bayern de Munique (6) e Benfica (4), que se enfrentam no Estádio da Luz, em Portugal, ainda hoje. Os ucranianos, por sua vez, estão na lanterna, com apenas 1 ponto somado.

Precisando de um triunfo para não ver a situação ficar desesperadora, o Barcelona foi para cima do Dínamo de Kiev, se impondo com amplo domínio de posse de bola. Falta, entretanto, criatividade ao time da casa, que abusou dos cruzamentos para dentro da área da equipe da Ucrânia. Ainda assim, em uma sobra de escanteio, Jordi Alba levantou na medida para o experiente e ídolo Piqué. O espanhol cabeceou com certa firmeza, deixando os catalães mais tranquilos na segunda etapa.

Mesmo com o resultado positivo, Ronald Koeman não aprovou o primeiro tempo do Barça, promovendo as entradas de Philippe Coutinho e Ansu Fati nas vagas de Mingueza e Luuk de Jong. As trocas deram um novo ânimo ao conjunto blaugrana, que passou a trocar mais passes para entrar na área adversária. Logo aos 7 minutos, o jovem que veste a camisa número 10 quase fez um golaço, emendando um chute após uma sequência de embaixadinhas. Mais tarde, o espanhol achou o brasileiro, que bateu rente ao travessão. Com o passar do tempo, o Barcelona tratou de administrar o resultado, tocando a bola e esfriando a partida até o apito final.