Barcelona anuncia retorno de lateral brasileiro Emerson por R$ 57 milhões 

Reprodução/Twitter/@Barcelona Emerson ajuda Messi a se levantar em confronto entre Betis x Barcelona



O Barcelona anunciou na manhã desta quarta-feira, 2, que exerceu uma opção estipulada em contrato e reintegrou o lateral direito Emerson Royal ao elenco principal da equipe treinada por Ronald Koeman. O atleta, que está com a seleção brasileira para jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, esteve cedido por empréstimo ao Betis desde janeiro de 2019. Para isso, o clube catalão vai pagar 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) ao time de Sevilha, que contou com o brasileiro por duas temporadas, onde ele fez 79 partidas e cinco gols. “O Barcelona comunicou ao Betis que exerce o seu direito de recuperar Emerson Royal, que jogou cedido nas duas últimas temporadas, a partir de 1 de julho”, disse um comunicado oficial do clube da região da Catalunha. “Com ele, o Barcelona ganhará velocidade e mais força ofensiva pelo lado direito , completou.

Convocado inicialmente para defender a seleção olímpica, Emerson foi chamado pelo técnico Tite para os jogos da seleção principal no lugar de Daniel Alves, jogador do São Paulo que está machucado. Em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), ele comemorou a grande fase e a expectativa de defender o Barcelona. “Fico feliz com isso, é um clube que quero jogar desde que comecei a jogar futebol. Ter esse reconhecimento para mim é fundamental, todo jogador quer ter contrato com o Barcelona. Quero chegar lá e tentar mostrar meu trabalho e me firmar na posição”, disse o lateral, que é é a terceira contratação do clube em três dias. Antes dele, foram confirmados o atacante argentino Sergio “Kun” Agüero e o zagueiro espanhol Eric García, ambos ex-Manchester City.