Barcelona confirma Ansu Fati como novo camisa 10 após era Messi

O Barcelona confirmou nesta quarta-feira, 1º, que o atacante Ansu Fati, de apenas 18 anos, será o camisa 10 do time, que deixou de ser do argentino Lionel Messi, após a despedida e transferência do astro para o Paris Saint-Germain. O anúncio foi feito pelo clube catalão através dos perfis oficiais nas redes sociais. Em vídeo, o jovem nascido em Guiné-Bissau recebe uma camisa sem número, e após corte na edição, ela se transforma na 10 do Barça. O jogador, aposta ‘blaugrana’ para o futuro, se recupera atualmente de uma grave lesão no joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses.

Desde que estreou na equipe principal do Barcelona, Ansu Fati fez 43 partidas oficiais, tendo balançado a rede em 13 oportunidades e distribuído cinco assistências, sempre vestindo a camisa de número 22, que não utilizará mais. Além do garoto, existia a possibilidade de Philippe Coutinho e Pedri assumirem o tradicional número. Antes de Messi, que agora veste a 30 do PSG, até 2008, a 10 do Barcelona teve como dono Ronaldinho Gaúcho. Antes, o número também esteve nas costas de astros como Rivaldo, Romário, Hristo Stoichkov, Michael Laudrup, Diego Maradona, Ladislao Kubala, entre outros.