Tottenham compra brasileiro Emerson Royal, do Barcelona, por R$ 151 milhões

Reprodução/CBF Emerson Royal foi vendido pelo Barcelona ao Tottenham



O Barcelona anunciou nesta terça-feira, 31, ter negociado o lateral-direito brasileiro Emerson, ex-Atlético Mineiro, com o Tottenham, em troca de 25 milhões de euros (R$ 151,6 milhões). O clube catalão havia acertado a aquisição do defensor de 22 anos, junto ao Betis, recentemente, em junho deste ano, por 9 milhões de euros (R$ 54,6 milhões). Dessa forma, Emerson, que foi vice-campeão da Copa América com a seleção de Tite, se despede do Barça após ter feito apenas três partidas oficiais pelos blaugranas.

Emerson saiu do banco de reserva dos dois primeiros jogos da equipe comandada pelo holandês Ronald Koeman no Campeonato Espanhol, e foi titular no último fim de semana, em duelo com o Getafe, disputado no Camp Nou. Com apenas 90 minutos disputados pelo Barcelona, Emerson tinha contrato com o clube até 30 de junho de 2024, com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros (R$ 1,82 bilhão). Em janeiro de 2019, os ‘Blaugranas’ pagaram 6 milhões de euros (R$ 36,4 milhões) para o Galo das Alterosas, em uma operação de três partes, em que o Betis havia pago 3 milhões de euros. De acordo com o acordado com o clube de Sevilha, o Barcelona deverá pagar 20% da margem de lucro obtida com a transferência anunciada hoje. Com o Tottenham, Emerson assinou contrato válido até 30 de junho de 2026, de acordo com informações divulgadas pelos ‘Spurs’, através de comunicado.