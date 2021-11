Barcelona espera anunciar Xavi como novo técnico ainda nesta semana

Mídia espanhola afirma que representantes do Barça estão em Doha para uma reunião definitiva nesta sexta-feira com os proprietários do Al Sadd

Reprodução/Al Sadd Xavi é técnico do Al Sadd e espera liberação do clube para assinar com o Barcelona



Sem técnico há uma semana, o Barcelona espera anunciar o ex-jogador Xavi como novo comandante da equipe ainda nesta sexta-feira, de acordo com a mídia espanhola. O vice-presidente do clube, Rafa Yuste, e o diretor de futebol Mateu Alemany estão em Doha, no Catar, negociando com o Al Sadd a saída de Xavi. Os proprietários do time árabe já informaram que não têm a intenção de deixá-lo ir, mas o próprio Xavi disse que seria “espetacular” voltar ao Camp Nou como treinador. A ideia é que ambas as partes se resolvam em uma reunião marcada para esta sexta-feira, mas caso não ocorra, o jornal Mundo Deportivo afirma que o Barcelona passaria para o ‘plano B’ de pagar os 5 milhões de euros (R$ 32 milhões, na cotação atual) da cláusula de liberação do ex-meia. Lembrando que a equipe sofre com problemas financeiros na temporada.

Em nono lugar na tabela do Campeonato Espanhol, o Barça não têm convencido o torcedor com o futebol apresentando. Na Liga dos Campeões, os catalães estão em segundo no Grupo E com seis pontos, atrás do Bayern de Munique que tem 12 e na frente do Benfica que está com 4. Ainda faltam duas rodadas para o fim da primeira fase. Nesta quinta-feira, outra péssima notícia foi vinculada para os torcedores. Após atuar por 25 minutos no jogo contra o Dínamo de Kiev, na terça, depois de quatro meses de lesão, Dembélé sentiu uma nova contusão e será desfalque para o time por tempo não especificado.