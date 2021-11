Calleri e Nestor treinam mais uma vez e devem reforçar o São Paulo contra o Bahia

Sob sol forte, os elenco são-paulino realizou exercícios físicos, além de atividades táticas e técnica no CT da Barra Funda

Reprodução/Erico Leonan / saopaulofc Calleri e Rodrigo Nestor treinando com o restante do grupo São Paulo



A torcida do São Paulo recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira, 4. Jonathan Calleri e Rodrigo Nestor treinaram mais uma vez com restante do grupo e devem reforçar o time treinado por Rogério Ceni no próximo domingo, 7, na partida diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob sol forte, os elenco são-paulino realizou exercícios físicos, além de atividades táticas e técnica no CT da Barra Funda. Desfalque dos últimos dois jogos do Tricolor, o centroavante argentino parece cada vez mais recuperado de um edema na coxa. O jovem meio-campista, por sua vez, também treinou sem restrições e não sofre mais com a entorse.

O volante Luan permanece fora do time e será desfalque na partida contra o Bahia, O jogador sofreu uma lesão de maior gravidade na coxa esquerda e ainda se recupera. Diante disso, a provável escalação do São Paulo para o próximo jogo tem: Tiago Volpi, Orejuela, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Luciano; Rigoni e Calleri. Rogério Ceni ainda comandará mais dois treinamentos antes da próxima partida, na sexta-feira e também no sábado. O Tricolor inicia a 30ª rodada do Brasileirão com 37 pontos, na 12ª colocação. Já o conjunto baiano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos conquistados, três a mais que os primeiros times da zona de rebaixamento.