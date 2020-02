Barcelona estuda contratação de atacante Willian José, diz jornal

EFE/Javier Etxezarreta Willian José comemora gol pela Sociedad



O Barcelona segue procurando um centroavante para substituir o lesionado Luis Suárez. De acordo com matéria do “Sport”, nesta sexta-feira (7), o nome da vez é Willian José, atacante da Real Sociedad que chegaria com aval do treinador Setién Quique. Vale lembrar que a janela de transferências fechou para contratações internacionais, mas permanece aberta para negociações envolvendo clubes da Espanha.

Setíen, ainda segundo informações do diário catalão, teria conversado com a diretoria do Barcelona e exaltado as qualidades de Willian José, brasileiro com quem trabalhou no Las Palmas.

Willian José vive momento conturbado com a torcida da Sociedad após manifestar seu interesse em deixar o clube, mas a ver a negociação com o Tottenham, da Inglaterra, fracassar. Em descrédito, o atacante acabou perdendo espaço no time do País Basco e acabou nem entrando na vitória diante do Real Madrid, na última quinta-feira, pela Copa do Rei.

O acordo com Willian José, por outro lado, não seria fácil de ser concretizado. Isto, porque os Culés não estão podendo fazer um grande investimento financeiro, além do fato de 20% dos direitos econômicos do jogador pertencerem a um fundo de investidor.

Com passagens por Santos, São Paulo e Grêmio no Brasil, o atacante Willian José chegaria no Barcelona em meio ao caos. Eliminado da Copa do Rei, o clube vive momento conturbado após Messi rebater as declarações do diretor Eric Abidal.

Segundo colocado do Espanhol, o time blaugrana volta a campo pelo nacional no domingo (9), quando pega o Bétis, fora de casa.