Barcelona oficializa contratação de atacante Aubameyang até junho de 2025

Os catalães informaram que o acordo prevê ainda uma opção de saída em 30 de junho de 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 595,6 milhões)

Reprodução/Barcelona Aubameyang é o novo reforço do Barcelona



O Barcelona confirmou, na manhã desta quarta-feira, 2, que o atacante Pierre-Emerick Aubameyang é o novo reforço do time. Liberado pelo Arsenal no começo desta semana, o centroavante assinou vínculo com o clube espanhol até junho de 2025. Em comunicado, os catalães informaram que o acordo prevê ainda uma opção de saída em 30 de junho de 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 595,6 milhões na cotação atual). Atualmente com 32 anos, o gabonês chega ao Camp Nou após o fechamento da janela de transferências de inverno, encerrada na segunda-feira. A negociação, entretanto, foi possível porque o atleta não tinha mais contrato com os londrinos.

Segundo informações da imprensa espanhola, a chegada de Aubameyang é um pedido do técnico Xavi Hernández, que desejava a contratação de um centroavante – o uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, e Álvaro Morata, da Juventus, foram sondadas pela diretoria do time catalão. Na atual temporada europeia, Auba coleciona 15 partidas e sete gols, quatro deles no Campeonato Inglês. No início de dezembro, ele foi afastado por indisciplina por ter voltado com atraso de uma viagem pessoal e quebrado protocolos contra a Covid-19. O atacante não entrava em campo pelo clube de Londres desde o dia 6 daquele mês. Desde 2018 nos Gunners, ele somou 92 bolas na rede em 162 confrontos. Antes disso, no Borussia Dortmund, o atacante fez 141 gols em 214 partidas, ao longo de quatro temporadas.