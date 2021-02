Gabriel Jesus marca, Manchester City vence a 15ª seguida e avança na Copa da Inglaterra

A série obtida pelo time de Pep Guardiola é um recorde para um time do futebol inglês

Reprodução/Manchester City Gabriel Jesus celebra gol com a camisa do Manchester City em jogo válido pela Copa da Inglaterra



O Manchester City não para de vencer. Nesta quarta-feira, 10, mesmo com um time cheio de reservas, derrotou o Swansea City por 3 a 1, no País de Gales, no Liberty Stadium, e avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Gabriel Jesus marcou um dos gols do 15.º triunfo consecutivo da equipe. A série, registrada, em diferentes competições, é um recorde para um time do futebol inglês. A sequência, iniciada em 19 de dezembro de 2020, deixou para trás os 14 triunfos consecutivos obtidos pelo Preston North End, em 1892, e pelo Arsenal, em 1987

Para o confronto, disputado na sequência da vitória sobre o Liverpool no fim de semana, pelo Campeonato Inglês, Guardiola mudou quase toda a escalação do Manchester City, só mantendo Bernardo Silva, Gündogan, Rodri e Sterling. Isso rendeu chances a vários jogadores, incluindo Gabriel Jesus. E o brasileiro deixou a sua marca aos 5 minutos do segundo tempo Ele iniciou a jogada ao roubar a bola, após a cobrança de um tiro de meta rasteiro, e também a concluiu, depois de receber um passe de cabeça de Bernardo Silva, com um ótimo domínio e o giro sobre a marcação antes de finalizar às redes.

Foi o terceiro gol do Manchester City, que havia aberto o placar do jogo aos 30 minutos do primeiro tempo, com um cruzamento de Walker, com a bola entrando após Ferrán Torres não conseguir desviá-la com um carrinho. O segundo foi de Rodri, aos 2 minutos da etapa final, sendo marcado por Sterling, após roubada de bola e passe de Rodri. O Swansea diminuiu aos 32, com Whittaker. Além do City, o Bournemouth e o Manchester United também já se garantiram nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Os outros times serão definidos entre esta quarta e quinta-feira, quando serão sorteados os confrontos da próxima etapa do torneio. O Manchester City tentará ampliar a sua série de vitórias no sábado. O time receberá o Tottenham, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês.

*Com informações do Estadão Conteúdo