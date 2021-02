NFL libera 25 mil pessoas em estádio para assistir ao Super Bowl LV na Flórida

Dentre o público estão 7,5 mil profissionais de saúde vacinados convidados pela Liga para assistirem ao duelo entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs

Reprodução/ NFL Raymond James Stadium, na Flórida, receberá o Super Bowl LV



O Super Bowl é o maior evento esportivo dos Estados Unidos e a edição 55 acontecerá no próximo domingo, dia 07 de fevereiro, em meio a uma pandemia. Como foi em alguns jogos dos playoffs, a NFL liberou público no Raymond James Stadium, em Tampa Bay, na Flórida, onde Tampa Bay Buccanneers e Kansas City Chiefs decidem o título da temporada. Ao todo serão 25 mil pessoas, cerca de 40% da capacidade máxima do estádio. No comunicado inicial, a liga tinha informado um total de 22 mil presentes, mas aumentou o número devido o sucesso na administração da temporada 2020 do esporte em meio à pandemia. Segundo a NFL, a decisão foi consultada e amparada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e o Departamento de Saúde da Flórida. O uso de máscara nas arquibancadas e o distanciamento social serão obrigatórios.

Dentre o público total, 7,5 mil serão profissionais de saúde vacinados que foram convidados para assistir ao duelo. “Esses dedicados profissionais de saúde continuam a colocar suas próprias vidas em risco para servir aos outros, e devemos a eles nossa contínua gratidão. Esperamos que esta iniciativa inspire nosso país e reconheça esses verdadeiros heróis americanos. Esta também é uma oportunidade para promover a importância da vacinação e das práticas de saúde adequadas, incluindo o uso de máscaras em ambientes públicos”, declarou Roger Goodell, comissário da NFL. Os outros 17,5 mil ingressos serão vendidos para os torcedores das duas equipes e 30 mil cartazes com rostos de pessoas preencherão as arquibancadas.